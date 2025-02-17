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«Москва — красно-белая на сегодня». Голдобин — о победе «Спартака» в дерби с «Динамо»

«Москва — красно-белая на сегодня». Голдобин — о победе «Спартака» в дерби с «Динамо»
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ) в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук, Рашевский) – 25:33 (5x5)     1:1 Ружичка (Пашин) – 31:27 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Сикура) – 35:15 (5x5)     2:2 Филин (Мальцев, Беляев) – 55:35 (5x5)     3:2 Голдобин (Морозов, Орлов) – 62:14 (3x3)    

«Мы доказали, что Москва — красно-белая на сегодняшний вечер, поэтому удовольствие получили. Много эмоций отдали в прошлой игре, сделали сумасшедший камбэк. Мы проиграли три подряд «Динамо», тренер сказал, нужно кровь из носа брать победу, и мы её взяли», — сказал хоккеист в интервью пресс-службе КХЛ.

Голдобин забросил победную шайбу красно-белых на третьей минуте овертайма.

После этой победы «Спартак» набрал 72 очка и поднялся на третью строчку в Западной конференции.

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