«Москва — красно-белая на сегодня». Голдобин — о победе «Спартака» в дерби с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ) в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы доказали, что Москва — красно-белая на сегодняшний вечер, поэтому удовольствие получили. Много эмоций отдали в прошлой игре, сделали сумасшедший камбэк. Мы проиграли три подряд «Динамо», тренер сказал, нужно кровь из носа брать победу, и мы её взяли», — сказал хоккеист в интервью пресс-службе КХЛ.

Голдобин забросил победную шайбу красно-белых на третьей минуте овертайма.

После этой победы «Спартак» набрал 72 очка и поднялся на третью строчку в Западной конференции.