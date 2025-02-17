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Cборная Канады победила Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций

Cборная Канады победила Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций
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Сегодня, 17 февраля, прошёл матч 3-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:3 в пользу канадцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 5
Канада
0:1 Макдэвид – 04:13     0:2 Маккиннон (Райнхарт, Хагель) – 04:59     0:3 Пойнт (Санхайм, Макдэвид) – 13:02     0:4 Маккиннон (Кросби, Райнхарт) – 25:03     1:4 Линделль (Лехконен) – 53:19     2:4 Гранлунд (Лайне) – 58:20     3:4 Гранлунд (Барков, Ахо) – 58:43     3:5 Кросби (Райнхарт) – 59:04 (en)    

До середины третьего периода сборная Канады вела со счётом 4:0 после точных бросков Коннора Макдэвида (дважды), Натана Маккиннона и Брейдена Пойнта. Но за оставшееся до конца матча время финны забросили три шайбы. Отличились Эса Линделль и Микаэль Гранлунд, сделавший дубль. В концовке встречи Финляндия сняла вратаря, чем смогли воспользоваться «кленовые листья». Шайбу в пустые ворота отправил Сидни Кросби.

Канада гарантировала место в финале Турнира четырёх наций, где сыграет со сборной США.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

Таблица Турнира четырёх наций
Календарь Турнира четырёх наций
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