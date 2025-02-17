Cборная Канады победила Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций

Сегодня, 17 февраля, прошёл матч 3-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:3 в пользу канадцев.

До середины третьего периода сборная Канады вела со счётом 4:0 после точных бросков Коннора Макдэвида (дважды), Натана Маккиннона и Брейдена Пойнта. Но за оставшееся до конца матча время финны забросили три шайбы. Отличились Эса Линделль и Микаэль Гранлунд, сделавший дубль. В концовке встречи Финляндия сняла вратаря, чем смогли воспользоваться «кленовые листья». Шайбу в пустые ворота отправил Сидни Кросби.

Канада гарантировала место в финале Турнира четырёх наций, где сыграет со сборной США.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.