Результаты матчей КХЛ 17 февраля 2025 года

В понедельник, 17 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Хоккей. КХЛ-2024/2025. Результаты матчей 17 февраля:

«Амур» — «Трактор» — 2:5;

«Сибирь» — «Автомобилист» — 0:5;

«Барыс» — «Металлург» — 1:3;

«Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;

«Северсталь» — СКА — 3:5;

«Спартак» — «Динамо» М — 3:2 ОТ;

ЦСКА — «Сочи» — 1:4.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 85 очков за 57 матчей. На первой строчке в таблице Востока находится челябинский «Трактор», заработав 80 очков за 58 игр.