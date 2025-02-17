Результаты матчей КХЛ 17 февраля 2025 года
В понедельник, 17 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Хоккей. КХЛ-2024/2025. Результаты матчей 17 февраля:
- «Амур» — «Трактор» — 2:5;
- «Сибирь» — «Автомобилист» — 0:5;
- «Барыс» — «Металлург» — 1:3;
- «Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;
- «Северсталь» — СКА — 3:5;
- «Спартак» — «Динамо» М — 3:2 ОТ;
- ЦСКА — «Сочи» — 1:4.
Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 85 очков за 57 матчей. На первой строчке в таблице Востока находится челябинский «Трактор», заработав 80 очков за 58 игр.
Комментарии