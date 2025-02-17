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Результаты матчей КХЛ 17 февраля 2025 года

Результаты матчей КХЛ 17 февраля 2025 года
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В понедельник, 17 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Хоккей. КХЛ-2024/2025. Результаты матчей 17 февраля:

  • «Амур» — «Трактор» — 2:5;
  • «Сибирь» — «Автомобилист» — 0:5;
  • «Барыс» — «Металлург» — 1:3;
  • «Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;
  • «Северсталь» — СКА — 3:5;
  • «Спартак» — «Динамо» М — 3:2 ОТ;
  • ЦСКА — «Сочи» — 1:4.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ярославский «Локомотив». Команда набрала 85 очков за 57 матчей. На первой строчке в таблице Востока находится челябинский «Трактор», заработав 80 очков за 58 игр.

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