Результаты матчей ВХЛ на 17 февраля 2025 года

В понедельник, 17 февраля, состоялось восемь матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

По состоянию на 17 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 80 очков после 54 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 53 встречах. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 55 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».