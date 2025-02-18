Результаты матчей ВХЛ на 17 февраля 2025 года
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В понедельник, 17 февраля, состоялось восемь матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
3 : 2
ОТ
Омские Крылья
Омск
0:1 Сысоев (Мирзабалаев, Малов) – 00:31 (5x5) 1:1 Калетник (Колесников, Волосенков) – 06:39 (5x5) 1:2 Куликовский (Хворов, Голоднюк) – 29:59 (5x5) 2:2 Асташевский (Колесников, Голоднюк) – 41:42 (5x4) 3:2 Калетник (Колесников) – 64:44 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
3 : 2
Челны
Набережные Челны
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
1 : 0
ОТ
АКМ
Тульская область
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 1
Барс
Казань
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
0 : 2
Челмет
Челябинск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Металлург Нк
Новокузнецк
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
3 : 2
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо-Алтай
Барнаул
По состоянию на 17 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 80 очков после 54 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 53 встречах. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 55 игр.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
- 18 февраля 2025
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- 17 февраля 2025
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