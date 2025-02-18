Результаты матчей МХЛ 17 февраля
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В понедельник, 17 февраля, состоялось девять матчей в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 1
Красноярские Рыси
Красноярск
1:0 Гуревич (Шэн) – 01:25 (5x5) 1:1 Вуйченко (Крутов, Деречев) – 42:45 (5x4) 2:1 Сокольский (Калиев, Холодный) – 52:39 (5x5) 3:1 Хабаров (Шестаков) – 57:22 (5x4) 4:1 Шэн (Гуревич) – 57:56 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
4 : 3
Б
Спутник
Альметьевск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
2 : 1
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
3 : 2
Реактор
Нижнекамск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Стальные Лисы
Магнитогорск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
2 : 3
Б
Тайфун
Приморский край
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
2 : 4
Крылья Советов
Москва
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Амурские Тигры
Хабаровск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
6 : 2
Авто
Екатеринбург
По состоянию на 16 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры», набравшие 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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