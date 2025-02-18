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Гусев отбивался от соперника, Дасаев подписывал шарф «Спартака». Фото победы над «Динамо»

Гусев отбивался от соперника, Дасаев подписывал шарф «Спартака». Фото победы над «Динамо»
«Спартак» — «Динамо»
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17 февраля в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Основное время встречи завершилось вничью — 2:2. У красно-белых отличились Адам Ружичка и Егор Филин, у бело-голубых — Макс Комтуа и Джордан Уил. Победный бросок в дополнительное время на счету Николая Голдобина.

«Динамо» прервало серию из трёх побед. В следующей игре команда Алексея Кудашова встретится с «Сочи» дома 19 февраля. Сейчас у «Динамо» 73 очка в 55 матчах и вторая строчка в Западной конференции.

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