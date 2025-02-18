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Сборная Швеции одержала первую победу на Турнире четырёх наций, обыграв США

Сборная Швеции одержала первую победу на Турнире четырёх наций, обыграв США
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Сегодня, в ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени, прошёл матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 2:1 в пользу скандинавской команды.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
США
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Крайдер (Веренски, Айкел) – 00:35     1:1 Нюквист (Карлссон, Арвидссон) – 13:39     1:2 Братт (Нюландер) – 19:04    

В составе сборной Швеции голами отметились нападающие Густав Нюквист и Йеспер Братт.

За национальную команду США единственную шайбу забросил форвард Крис Крайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в финал Турнира четырёх наций вышли сборные США и Канады. Их встреча состоится 21 февраля в Бостоне, начало — в 4 утра по московскому времени. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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