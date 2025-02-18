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Крис Крайдер забил второй по скорости гол XXI века на турнирах сборных, организованных НХЛ

Крис Крайдер забил второй по скорости гол XXI века на турнирах сборных, организованных НХЛ
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Сегодня, в ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени, прошёл матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 2:1 в пользу скандинавской команды. У хозяев единственный гол забил форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
США
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Крайдер (Веренски, Айкел) – 00:35     1:1 Нюквист (Карлссон, Арвидссон) – 13:39     1:2 Братт (Нюландер) – 19:04    

Шайба американца была заброшена на 35-й секунде матча и стала одной из самых ранних в истории турниров сборных, организованных Национальной хоккейной лигой. В XXI веке более ранний гол на турнирах такого порядка забивал только американец Остон Мэттьюс в 2016 году на Кубке мира (на 30-й секунде).

Самый ранний гол во всей истории забил советский хоккеист Сергей Макаров на Кубке Канады в 1984 году. Тогда его шайба была заброшена на 22-й секунде матча.

Видео из раздевалки сборной США после победы над Канадой

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