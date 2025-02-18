Крис Крайдер забил второй по скорости гол XXI века на турнирах сборных, организованных НХЛ

Сегодня, в ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени, прошёл матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 2:1 в пользу скандинавской команды. У хозяев единственный гол забил форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер.
Шайба американца была заброшена на 35-й секунде матча и стала одной из самых ранних в истории турниров сборных, организованных Национальной хоккейной лигой. В XXI веке более ранний гол на турнирах такого порядка забивал только американец Остон Мэттьюс в 2016 году на Кубке мира (на 30-й секунде).
Самый ранний гол во всей истории забил советский хоккеист Сергей Макаров на Кубке Канады в 1984 году. Тогда его шайба была заброшена на 22-й секунде матча.
Видео из раздевалки сборной США после победы над Канадой
- 18 февраля 2025
-
07:29
-
07:12
-
07:05
-
06:44
-
00:16
-
00:04
- 17 февраля 2025
-
23:46
-
23:33
-
23:10
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:21
-
22:19
-
22:17
-
22:10
-
21:48
-
21:47
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:09
-
21:00
-
20:52
-
20:36
-
20:12
-
20:12
-
19:42
-
19:31
-
19:15
-
19:04
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
17:51