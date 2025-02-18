Кросби догнал Линдроса по голам за сборную Канады на турнирах среди сильнейших команд

Нападающий Сидни Кросби догнал форварда Эрика Линдроса по количеству голов за сборную Канады без учёта игр, проходящих в рамках чемпионата мира и Олимпиады, в которых не принимали участия игроки НХЛ. Напомним, в победном для Канады матче Турнира четырёх наций с Финляндией Кросби забросил шайбу на последней минуте в пустые ворота (5:3). Об этом сообщает статистический портал StatsCentre.

По информации портала, на счету Кросби и Линдроса по девять голов за национальную команду Канады. Лидером по количеству заброшенных шайб является форвард Уэйн Гретцки (20). На втором месте расположился нападающий Марио Лемье, на счету которого 14 голов. 13 шайб за сборную Канады забросил Майк Босси. По 12 голов забили Джо Сакик и Джером Игинла.

Напомним, в финале Турнира четырёх наций встретятся сборные США и Канады. Матч пройдёт 21 февраля, начало — в 4 утра по московскому времени.