Канада — в финале Турнира четырёх наций, «Барселона» возглавила Ла Лигу. Главное к утру
Хоккейная сборная Канады обыграла Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций, где встретится с США, «Барселона» с минимальным счётом одолела «Райо Вальекано» и возглавила турнирную таблицу Примеры, мадридский «Реал» может сменить лигу из-за конфликта с судьями. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборные Канады и США сыграют в финале Турнира четырёх наций.
- «Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вернулась на первое место в Ла Лиге.
- «Реал» может принять участие в другой лиге из-за конфликта с судьями — Sport.es.
- Cборная Канады победила Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций.
- Сборная Швеции одержала первую победу на Турнире четырёх наций, обыграв США.
- «Барселона» начала работу над покупкой одного из самых дорогих футболистов мира.
- Новак Джокович считает несправедливым трёхмесячное отстранение Янника Синнера.
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