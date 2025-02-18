Канада — в финале Турнира четырёх наций, «Барселона» возглавила Ла Лигу. Главное к утру

Хоккейная сборная Канады обыграла Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций, где встретится с США, «Барселона» с минимальным счётом одолела «Райо Вальекано» и возглавила турнирную таблицу Примеры, мадридский «Реал» может сменить лигу из-за конфликта с судьями. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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