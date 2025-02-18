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18 февраля главные новости спорта, хоккей, футбол, Турнир четырёх наций НХЛ

Канада — в финале Турнира четырёх наций, «Барселона» возглавила Ла Лигу. Главное к утру
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Хоккейная сборная Канады обыграла Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций, где встретится с США, «Барселона» с минимальным счётом одолела «Райо Вальекано» и возглавила турнирную таблицу Примеры, мадридский «Реал» может сменить лигу из-за конфликта с судьями. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборные Канады и США сыграют в финале Турнира четырёх наций.
  2. «Барселона» минимально обыграла «Райо Вальекано» и вернулась на первое место в Ла Лиге.
  3. «Реал» может принять участие в другой лиге из-за конфликта с судьями — Sport.es.
  4. Cборная Канады победила Финляндию и вышла в финал Турнира четырёх наций.
  5. Сборная Швеции одержала первую победу на Турнире четырёх наций, обыграв США.
  6. «Барселона» начала работу над покупкой одного из самых дорогих футболистов мира.
  7. Новак Джокович считает несправедливым трёхмесячное отстранение Янника Синнера.
  8. Кунде второй раз не попал в стартовый состав «Барселоны» из-за одного и того же проступка.
  9. Источник: в «Бешикташе» отказались встречать прибывшего в Стамбул гендиректора «Спартака».
  10. Зинедин Зидан ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Франции.

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