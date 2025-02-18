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Турнир четырёх наций: результаты на 18 февраля

Турнир четырёх наций: результаты на 18 февраля
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18 февраля прошли очередные матчи Турнира четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.

В матче 3-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций встречались сборные Канады и Финляндии. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:3 в пользу канадцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 5
Канада
0:1 Макдэвид – 04:13     0:2 Маккиннон (Райнхарт, Хагель) – 04:59     0:3 Пойнт (Санхайм, Макдэвид) – 13:02     0:4 Маккиннон (Кросби, Райнхарт) – 25:03     1:4 Линделль (Лехконен) – 53:19     2:4 Гранлунд (Лайне) – 58:20     3:4 Гранлунд (Барков, Ахо) – 58:43     3:5 Кросби (Райнхарт) – 59:04 (en)    

В ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени прошёл матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 2:1 в пользу скандинавской команды.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
США
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Крайдер (Веренски, Айкел) – 00:35     1:1 Нюквист (Карлссон, Арвидссон) – 13:39     1:2 Братт (Нюландер) – 19:04    

В финале Турнира четырёх наций сыграют сборные Канады и США. Решающая игра турнира состоится 21 февраля в Бостоне, начало — в 4:00 по московскому времени.

Календарь Турнира четырёх наций
Таблица Турнира четырёх наций
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