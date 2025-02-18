Турнир четырёх наций: результаты на 18 февраля

18 февраля прошли очередные матчи Турнира четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.
В матче 3-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций встречались сборные Канады и Финляндии. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:3 в пользу канадцев.
В ночь с 17 на 18 февраля по московскому времени прошёл матч в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные США и Швеции. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 2:1 в пользу скандинавской команды.
В финале Турнира четырёх наций сыграют сборные Канады и США. Решающая игра турнира состоится 21 февраля в Бостоне, начало — в 4:00 по московскому времени.
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