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«Это отвратительно». Макдэвид — о том, что Канада едва не упустила преимущество в 4 шайбы

«Это отвратительно». Макдэвид — о том, что Канада едва не упустила преимущество в 4 шайбы
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Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал результат игры с командой Финляндии в матче Турнира четырёх наций. Напомним, финская сборная едва не отыгралась со счёта 0:4.

«Это было отвратительно. Ужасный способ выиграть матч. Это было ближе, чем нам хотелось бы», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Вчера, 17 февраля, прошёл матч 3-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:3 в пользу канадцев. Таким образом, они стали вторыми финалистами турнира.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 5
Канада
0:1 Макдэвид – 04:13     0:2 Маккиннон (Райнхарт, Хагель) – 04:59     0:3 Пойнт (Санхайм, Макдэвид) – 13:02     0:4 Маккиннон (Кросби, Райнхарт) – 25:03     1:4 Линделль (Лехконен) – 53:19     2:4 Гранлунд (Лайне) – 58:20     3:4 Гранлунд (Барков, Ахо) – 58:43     3:5 Кросби (Райнхарт) – 59:04 (en)    
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