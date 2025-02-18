«Это отвратительно». Макдэвид — о том, что Канада едва не упустила преимущество в 4 шайбы

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал результат игры с командой Финляндии в матче Турнира четырёх наций. Напомним, финская сборная едва не отыгралась со счёта 0:4.

«Это было отвратительно. Ужасный способ выиграть матч. Это было ближе, чем нам хотелось бы», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Вчера, 17 февраля, прошёл матч 3-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:3 в пользу канадцев. Таким образом, они стали вторыми финалистами турнира.