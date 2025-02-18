Расписание матчей МХЛ на 18 февраля 2025 года

Сегодня, 18 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК Чайка Нижний Новгород Не начался Стальные Лисы Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК Ирбис Казань Не начался Авто Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК МХК Динамо М Москва Не начался МХК Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 18 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.