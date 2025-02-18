Расписание матчей МХЛ на 18 февраля 2025 года
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Сегодня, 18 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 18 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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