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«Таких я не уважаю». Макс Комтуа — о том, почему не жмёт руку Морозову из «Спартака»

«Таких я не уважаю». Макс Комтуа — о том, почему не жмёт руку Морозову из «Спартака»
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Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа объяснил, почему не жмёт руку игроку «Спартака» Ивану Морозову после матчей.

— Не пожимаете руку Ивану Морозову на протяжении всех матчей в этом сезоне. В чём причина?
— Он с самого начала показал себя как грязный игрок, такие игроки не вызывают у меня никакого уважения, постоянно делает какие-то подсечки. Он не извиняется и не принимает вызова, чтобы выяснить, кто есть кто на площадке. Мы пять раз сыграли, я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку. Таких игроков я не уважаю.

— Эта ситуация возникла между вами в этом сезоне или вы пересекались раньше?
— В этом сезоне, точнее, во время предсезонных матчей. Он мог просто убить меня ударом клюшки по горлу. Я пытался призвать его к ответу за это, но он не реагирует. Такой игрок у такой команды, — приводит слова Комтуа Sport24.

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