Кравчук: на Турнире четырёх наций для Канады место сборной России заняла команда США

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук поделился эмоциями от посещения матчей Турнира четырёх наций в Канаде.

«Посетил три матча турнира в Монреале. Самые лучшие впечатления, высочайший уровень хоккея! Вряд ли для кого-то это сюрприз. Во-первых, играют лучшие хоккеисты Канады, США, Финляндии и Швеции. Во-вторых, в идеальное время, когда регулярный чемпионат НХЛ набрал ход и у всех пиковая форма.

Естественно, очень жаль, что не приглашена сборная России. Её вратарская линия могла бы быть лучшей на турнире, грозно выглядит и атака, за исключением, возможно, позиции центрфорвардов. Про защитную линию так говорить тяжело.

Безусловно, участие нашей сборной сделало бы Кубок фантастическим, всё-таки российские хоккеисты для соперников — самый лучший раздражитель. А пока для Канады место сборной России заняла команда США (смеётся)», — цитирует Кравчука Russia-hockey.