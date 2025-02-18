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Б. Ткачук получил повреждение в игре со Швецией, три хоккеиста сборной США матч пропустили

Б. Ткачук получил повреждение в игре со Швецией, три хоккеиста сборной США матч пропустили
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Нападающий сборной США Брэди Ткачук получил повреждение в игре Турнира четырёх наций с командой Швеции (1:2). На шестой минуте матча форвард американцев потерял равновесие и врезался в голкипера шведов Самуэля Эрссона, сбив ворота. После этого Ткачук провёл ещё одну смену, но ушёл в раздевалку. После первого периода стало известно, что капитан «Оттавы Сенаторз» больше не продолжал встречу.

Кроме того, по сообщениям Boston Globe, защитник сборной США Чарли Макэвой попал в больницу и пропустил игру со шведами.

Матч также пропустили форварды Мэттью Ткачук (травма нижней части тела) и Остон Мэттьюс (травма верхней части тела).

Участие хоккеистов в финальной встрече с командой Канады ещё не подтверждено.

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