Б. Ткачук получил повреждение в игре со Швецией, три хоккеиста сборной США матч пропустили

Нападающий сборной США Брэди Ткачук получил повреждение в игре Турнира четырёх наций с командой Швеции (1:2). На шестой минуте матча форвард американцев потерял равновесие и врезался в голкипера шведов Самуэля Эрссона, сбив ворота. После этого Ткачук провёл ещё одну смену, но ушёл в раздевалку. После первого периода стало известно, что капитан «Оттавы Сенаторз» больше не продолжал встречу.

Кроме того, по сообщениям Boston Globe, защитник сборной США Чарли Макэвой попал в больницу и пропустил игру со шведами.

Матч также пропустили форварды Мэттью Ткачук (травма нижней части тела) и Остон Мэттьюс (травма верхней части тела).

Участие хоккеистов в финальной встрече с командой Канады ещё не подтверждено.