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Андрей Назаров рассказал об оставшихся интригах в регулярном чемпионате КХЛ

Андрей Назаров рассказал об оставшихся интригах в регулярном чемпионате КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал об оставшихся интригах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«В КХЛ дело идёт к плей-офф, команды бьются в кровь за попадание в восьмёрки сильнейших и стараются улучшить своё турнирное положение, чтобы получить преимущество своего льда. В целом восьмёрки на 90% определены в обеих конференциях. Хочется, чтобы до последней игры конкуренция сохранялась максимально, но что есть, то есть. Равнодушия мы в любом случае не видим.

Наши оппоненты начали понимать, что мир стал многополярным, а недруги по-прежнему пытаются вставить палки в колёса, но у них ничего не получается и не получится. Это всё благодаря нашей сплочённости и объединения вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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