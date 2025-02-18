«В нашей стране он ходит по воде». Главный тренер сборной Канады — о Сидни Кросби

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался о влиянии нападающего Сидни Кросби на страну, сравнив форварда с Иисусом Христом.

«В нашей стране он ходит по воде. При этом Кросби скромен, как никто другой», — приводит слова Купера журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, сборная Канады после матча с командой США потерпела поражение впервые после 26 побед подряд в играх, когда Кросби был в составе. Последнее поражение с капитаном «Питтсбурга» в составе канадская сборная потерпела на групповом этапе Олимпиады 2010 года от американской сборной (3:5).

В последних 27 играх за сборную Канады Кросби заработал 29 очков, из которых 10 составили голы, а 19 — результативные передачи. Также он забил «золотой» гол в овертайме финала Олимпийских игр 2010 года против США (3:2 ОТ).