Кто победит в финале Турнира четырёх наций НХЛ?

Вчера, 17 февраля, прошёл матч 3-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Игра проходила в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 5:3 в пользу канадцев. Таким образом, они стали вторыми финалистами турнира.

Решающая игра турнира состоится 21 февраля в Бостоне, начало — в 4:00 по московскому времени.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто победит в финале Турнира четырёх наций НХЛ?»

В турнире изначально участвовали четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Напомним, лучшей сборной на групповом этапе стала сборная США, набравшая шесть очков. Второй результат у Канады — пять, на третьем месте сборная Швеции — пять, замкнули таблицу финны — два очка.