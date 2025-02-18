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Фукале — об игре в НХЛ: я начал работать с Мильштейном, но прямо сейчас никуда не смотрю

Фукале — об игре в НХЛ: я начал работать с Мильштейном, но прямо сейчас никуда не смотрю
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале рассказал, почему начал сотрудничать с агентом Дэном Мильштейном, и оценил вероятность отъезда в НХЛ.

«Да, это так, я начал работу с Мильштейном. Прямо сейчас я никуда не смотрю [разговор про отъезд в НХЛ]. Сезон в разгаре, впереди много всего. Единственная причина, почему я выбрал Дэна – он может представлять мои интересы по обе стороны океана. А к чему в итоге это приведёт – посмотрим», — приводит слова Фукале «ВсеПроСпорт».

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний вратарь сыграл 42 матча, в которых одержал 23 победы с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,07.

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