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«Он просто машина, монстр». Дарюс Каспарайтис — об Александре Овечкине

«Он просто машина, монстр». Дарюс Каспарайтис — об Александре Овечкине
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Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В тот момент (речь о совместной игре на Олимпиаде 2006 года в Турине. — Прим. «Чемпионата») я увидел молодого, жизнерадостного парня с хорошим чувством юмора. Он мгновенно стал частью команды. Он был молодым игроком с большим потенциалом, но, конечно, никто не знал, что он способен на что-то подобное. В тот момент рекорд Гретцки по голам в НХЛ казался вечным.

У него потрясающие природные способности. Он очень силён. Я до сих пор не понимаю, как его можно победить на льду. Он просто машина. Эрик Линдрос не казался мне таким большим, каким Овечкин кажется сейчас. Монстр», — приводит слова Каспарайтиса RG.

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