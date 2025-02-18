Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бояркин выбыл на длительный срок, в игре с «Ладой» голкипера «Барыса» унесли на носилках

Бояркин выбыл на длительный срок, в игре с «Ладой» голкипера «Барыса» унесли на носилках
Комментарии

Голкипер «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Отмечается, что в матче с «Ладой» вратарь получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Напомним, в одном из моментов второго периода Бояркин получил травму после неудачного перемещения. В итоге 26-летний вратарь не смог продолжить встречу и был унесён на носилках.

Всего в нынешнем сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.

Встреча с тольяттинским клубом завершилась поражением «Барыса» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Неколенко) – 10:56 (5x5)     1:1 Шипилин (Сетдиков, Жафяров) – 23:54 (5x5)     2:1 Ляпунов (Хохлов, Антипин) – 25:28 (5x5)     2:2 Михайлов (Юртайкин, Неколенко) – 50:39 (5x5)     2:3 Ожгихин (Романов) – 58:03 (5x5)     2:4 Кугрышев (Алтыбармакян) – 58:32 (en)    
Материалы по теме
Видео
Вратаря «Барыса» Бояркина унесли на носилках после неудачного перемещения в игре с «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android