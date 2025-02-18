Бояркин выбыл на длительный срок, в игре с «Ладой» голкипера «Барыса» унесли на носилках

Голкипер «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Отмечается, что в матче с «Ладой» вратарь получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Напомним, в одном из моментов второго периода Бояркин получил травму после неудачного перемещения. В итоге 26-летний вратарь не смог продолжить встречу и был унесён на носилках.

Всего в нынешнем сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.

Встреча с тольяттинским клубом завершилась поражением «Барыса» со счётом 2:4.