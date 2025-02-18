Бояркин выбыл на длительный срок, в игре с «Ладой» голкипера «Барыса» унесли на носилках
Поделиться
Голкипер «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Отмечается, что в матче с «Ладой» вратарь получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Напомним, в одном из моментов второго периода Бояркин получил травму после неудачного перемещения. В итоге 26-летний вратарь не смог продолжить встречу и был унесён на носилках.
Всего в нынешнем сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.
Встреча с тольяттинским клубом завершилась поражением «Барыса» со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Неколенко) – 10:56 (5x5) 1:1 Шипилин (Сетдиков, Жафяров) – 23:54 (5x5) 2:1 Ляпунов (Хохлов, Антипин) – 25:28 (5x5) 2:2 Михайлов (Юртайкин, Неколенко) – 50:39 (5x5) 2:3 Ожгихин (Романов) – 58:03 (5x5) 2:4 Кугрышев (Алтыбармакян) – 58:32 (en)
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2025
-
12:34
-
12:17
-
12:00
-
11:46
-
11:31
-
11:15
-
11:05
-
10:44
-
10:40
-
10:26
-
10:11
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:05
-
07:29
-
07:12
-
07:05
-
06:44
-
00:16
-
00:04
- 17 февраля 2025
-
23:46
-
23:33
-
23:10
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:21
-
22:19
-
22:17