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Бывший нападающий команды Словакии выступил за участие сборной России на Кубке мира — 2028

Бывший нападающий команды Словакии выступил за участие сборной России на Кубке мира — 2028
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Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной Словакии Здено Цигер выступил за участие команды России на Кубке мира — 2028.

«Я был бы рад, если бы в состав участников вошли Словакия и Чехия. А также русские, у меня нет с этим проблем. Это было бы хорошо для хоккея, но политику, вероятно, нельзя исключать», — приводит слова Цигера словацкое издание Pluska.

Напомним, объявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году было сделано лигой 13 февраля 2025 года. Вопрос участия сборной России будет решён позже.

Отмечается, что турнир состоится в феврале и будет организован совместно НХЛ и профсоюзом игроков. В ближайшие месяцы начнётся процесс подачи заявок от городов-кандидатов на проведение турнира.

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