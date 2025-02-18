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Валерий Каменский назвал главную проблему «Торпедо» в нынешнем сезоне

Валерий Каменский назвал главную проблему «Торпедо» в нынешнем сезоне
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский обозначил главную проблему нижегородского «Торпедо» в нынешнем сезоне.

«Проблема «Торпедо» – короткая скамейка. Но иногда ребята выдают великолепные матчи и радуют своих болельщиков. В Нижнем Новгороде молодая команда, ей нужно время. В составе клуба много талантливых игроков, а тренерский штаб там тоже очень сильный. Но молодые команды вроде «Торпедо» часто штормит», – приводит слова Каменского Metaratings.

«Торпедо» после 56 матчей набрало 62 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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