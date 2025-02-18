«Поставил бы 10 тысяч рублей». Аймурзин — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Овечкин побьёт рекорд результативности Уэйна Гретцки в текущей регулярке НХЛ?

— Если продолжит забивать каждую ночь, как сейчас, — вообще спокойно. Пока всё идёт к тому, что прежнее достижение падёт. Посмотрите, что он творит, несмотря на травму. Читал, что, согласно прогнозам самой лиги, это случится уже в ближайшее время. Я бы поставил 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей.

— Перед началом регулярки предполагали, что он будет смотреться настолько ярко?

— Особо не размышлял на эту тему. Мне кажется, Александр много забивал всегда. Просто предыдущий сезон получился для него не слишком удачным, вот все и разволновались. А сейчас он опять регулярно огорчает вратарей, как в молодости, и болельщики довольны, — приводит слова Аймурзина RT.

Напомним, Овечкин с 879 заброшенными шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Гретцки (894).