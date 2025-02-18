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Каспарайтис: Овечкин не думает ни о каких рекордах и просто играет в хоккей

Каспарайтис: Овечкин не думает ни о каких рекордах и просто играет в хоккей
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Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис рассказал о настрое российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Мы тренировались с Сашей в спортзале и на льду несколько раз. У него хорошее настроение. Он не думает ни о каких рекордах и просто играет в хоккей. Кажется, он не чувствует никакого давления от необходимости побить рекорд Гретцки, он просто играет так, как играл всю жизнь.

В этом году ему будет 40, так что он опытный парень. Он знает, как работать и как отдыхать. Это не тот Овечкин 20-летней давности. Он спокойно забьёт нужные голы и побьёт рекорд. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова Каспарайтиса RG.

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