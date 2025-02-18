«Локомотив» взыскал с выбежавшего на лёд болельщика 500 тысяч рублей

«Локомотив» через суд взыскал с выбежавшего на лёд болельщика 500 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости Спорт».

Из материалов дела следует, что 24 апреля 2024 года в 19:46 мск в спорткомплексе «Арена 2000 Локомотив» при проведении матча между командами «Локомотив» и «Металлург» болельщик Евгений Баунов грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официального спортивного соревнования, а именно перелез через ограждение и выбежал на ледовое поле. Матч пришлось приостановить.

За этот проступок Баунов был оштрафован, также ему на год запретили посещать матчи. Однако клуб подал иск в суд, заявив, что финансово пострадал из-за выходки болельщика.

Клуб потребовал от болельщика возмещения суммы штрафа.

«Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает, что исковые требования АО „Арена-2000“ подлежат удовлетворению… Взыскать с Баунова Евгения Александровича в пользу акционерного общества „Арена-2000“ возмещение ущерба в сумме 500 000 рублей, возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины в сумме 15 000 рублей», — сказано в решении суда.