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Крикунов: КХЛ намного интереснее Турнира четырёх наций

Крикунов: КХЛ намного интереснее Турнира четырёх наций
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что не следит за Турниром четырёх наций, проходящим сейчас в Северной Америке.

«Я не слежу за Турниром четырёх наций. Придумали какой-то ненужный турнир. Зачем вообще его создали? Тем более, без сборной России. Чемпионат КХЛ намного интереснее сейчас», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Решающая игра Турнира четырёх наций состоится 21 февраля в Бостоне, начало — в 4:00 по московскому времени. Встретятся национальные команды США и Канады. В турнире изначально участвовали четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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