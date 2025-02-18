Матвей Короткий стал вторым самым молодым автором победного гола СКА в КХЛ

Победную шайбу СКА в матче с «Северсталью» накануне, 17 февраля, забросил форвард армейского клуба Матвей Короткий.

Как сообщает пресс-служба СКА, в день игры ему исполнилось 19 лет, 1 месяц и 25 дней, Короткий стал вторым самым молодым автором победного гола СКА в КХЛ. 19 декабря в игре с «Торпедо» (6:4) рекорд установил Иван Демидов (19 лет и 9 дней). Таким образом, из трёх игроков в возрасте до 20 лет с победными заброшенными шайбами в КХЛ двое выступают за СКА в этом сезоне. На третьей строчке располагается Василий Подколзин (19 лет, 2 месяца и 15 дней).

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимала СКА (Санкт-Петербург). Игра закончилась победой гостей со счётом 5:3.