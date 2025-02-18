Матвей Короткий стал вторым самым молодым автором победного гола СКА в КХЛ
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Победную шайбу СКА в матче с «Северсталью» накануне, 17 февраля, забросил форвард армейского клуба Матвей Короткий.
Как сообщает пресс-служба СКА, в день игры ему исполнилось 19 лет, 1 месяц и 25 дней, Короткий стал вторым самым молодым автором победного гола СКА в КХЛ. 19 декабря в игре с «Торпедо» (6:4) рекорд установил Иван Демидов (19 лет и 9 дней). Таким образом, из трёх игроков в возрасте до 20 лет с победными заброшенными шайбами в КХЛ двое выступают за СКА в этом сезоне. На третьей строчке располагается Василий Подколзин (19 лет, 2 месяца и 15 дней).
В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором местная «Северсталь» принимала СКА (Санкт-Петербург). Игра закончилась победой гостей со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5) 1:1 Котляревский – 14:06 (5x5) 2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5) 2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4) 2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4) 2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4) 3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5) 3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)
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