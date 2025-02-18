Потапов: вы не представляете, как много игроков мечтают оказаться с Жамновым в команде

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о тренерском стиле наставника «Спартака» Алексея Жамнова.

«Вы не представляете, как много хоккеистов мечтают оказаться с ним в одной команде. Если сейчас кто-то не дорожит этим временем, то потом, когда они столкнутся с другим тренером, жёстким и агрессивным, они запоют по-другому», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

«Спартак» в 55 матчах набрал 72 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В следующей игре команда встретится с «Сибирью» дома 20 февраля.

Вчера, 17 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Спартак» в столичном дерби переиграл в овертайме «Динамо» со счётом 3:2.