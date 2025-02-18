Потапов: вы не представляете, как много игроков мечтают оказаться с Жамновым в команде
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о тренерском стиле наставника «Спартака» Алексея Жамнова.
«Вы не представляете, как много хоккеистов мечтают оказаться с ним в одной команде. Если сейчас кто-то не дорожит этим временем, то потом, когда они столкнутся с другим тренером, жёстким и агрессивным, они запоют по-другому», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.
«Спартак» в 55 матчах набрал 72 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В следующей игре команда встретится с «Сибирью» дома 20 февраля.
Вчера, 17 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Спартак» в столичном дерби переиграл в овертайме «Динамо» со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук, Рашевский) – 25:33 (5x5) 1:1 Ружичка (Пашин) – 31:27 (5x5) 1:2 Уил (Гусев, Сикура) – 35:15 (5x5) 2:2 Филин (Мальцев, Беляев) – 55:35 (5x5) 3:2 Голдобин (Морозов, Орлов) – 62:14 (3x3)
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