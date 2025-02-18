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Павел Буре не согласился с Овечкиным, который посоветовал Демидову «не хвастаться»

Павел Буре не согласился с Овечкиным, который посоветовал Демидову «не хвастаться»
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Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре оценил совет российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который посоветовал форварду СКА Ивану Демидову «не хвастаться и не зазнаваться».

«Мы играем для болельщиков. Люди приходят посмотреть на яркий, захватывающий хоккей. Если Демидов хочет забить лакросс-гол, он должен это сделать! Конечно, есть грань между развлечением и показушностью, но именно за это меня и любили — за то, что я играл для болельщиков», — приводит слова Буре RG.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 57 встреч, в которых забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

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