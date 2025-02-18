Игроков и тренерский персонал «Трактора» сняли с рейса в Хабаровске — источник

Игроков и тренерский персонал «Трактора» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Когда сели в чартер, кто-то из команды толкнул аварийную дверь Boeing 738. Открылся аварийный люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили. Борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлётно-посадочной полосе, забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске», — сказано в сообщении.

Напомним, встреча «Амур» — «Трактор» завершилась вчера, 17 февраля. Челябинская команда одержала уверенную победу со счётом 5:2.