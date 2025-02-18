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Игроков и тренерский персонал «Трактора» сняли с рейса в Хабаровске — источник

Игроков и тренерский персонал «Трактора» сняли с рейса в Хабаровске — источник
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Игроков и тренерский персонал «Трактора» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Когда сели в чартер, кто-то из команды толкнул аварийную дверь Boeing 738. Открылся аварийный люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили. Борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлётно-посадочной полосе, забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске», — сказано в сообщении.

Напомним, встреча «Амур» — «Трактор» завершилась вчера, 17 февраля. Челябинская команда одержала уверенную победу со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 07:07 (5x5)     0:2 Робинсон (Глотов, Телегин) – 16:01 (5x5)     0:3 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Сафин) – 28:01 (5x5)     1:3 Гиздатуллин (Слепец, Гуркин) – 33:35 (5x5)     2:3 Броссо (Барулин, Коротких) – 48:54 (5x3)     2:4 Блажиевский (Кадейкин) – 53:47 (5x5)     2:5 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Дэй) – 54:12 (5x5)    
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