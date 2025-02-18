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В «Тракторе» рассказали об инциденте с самолётом в Хабаровске

В «Тракторе» рассказали об инциденте с самолётом в Хабаровске
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В «Тракторе» рассказали об инциденте с самолётом после игры с «Амуром» в Хабаровске.

«После матча с «Амуром» рейс с хоккейной командой «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких-то механических повреждениях самолёта речи не шло.

После повторной проверки самолёта всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой», — сказали в пресс-службе «Трактора» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, встреча «Амур» — «Трактор» завершилась вчера, 17 февраля. Челябинская команда одержала уверенную победу со счётом 5:2.

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