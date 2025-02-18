«Нефтехимик» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 18 февраля, в Нижнекамске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Нефтехим-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Нижнекамский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Леонтьева имеют в активе 48 очков после 55 проведённых матчей.

«Ак Барс» провёл 55 игр и на данный момент расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.