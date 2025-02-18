«Нефтехимик» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 18 февраля, в Нижнекамске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Нефтехим-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Нижнекамский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Леонтьева имеют в активе 48 очков после 55 проведённых матчей.
«Ак Барс» провёл 55 игр и на данный момент расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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