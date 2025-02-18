«Авангард» представил новый шлем голкипера Никиты Серебрякова

Пресс-служба «Авангарда» представила новый шлем голкипера омского клуба Никиты Серебрякова.

Напомним, нынешний сезон 29-летний вратарь начинал в составе санкт-петербургского СКА. В конце ноября 2024 года Серебряков стал игроком «ястребов».

В составе «Авангарда» Никита провёл 21 встречу, в которых одержал 12 побед с 93% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,32.

«Авангард» на данный момент провёл 54 игры и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 62 очка.

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