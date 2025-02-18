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«Да, он не Макдэвид». Зак Фукале — о том, что Александр Овечкин любит бургеры

«Да, он не Макдэвид». Зак Фукале — о том, что Александр Овечкин любит бургеры
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале рассказал о подходах к питанию у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ха-ха. Да, он не Макдэвид в этом плане. Но все игроки разные. Главное ведь что – знать, как привести себя в состояние, физическое и ментальное, чтобы показывать свой лучший хоккей. Чтобы он ни пил во время матчей, колу, Gatorade или Biosteel, он ведь забивает. Выполняет свою работу. Значит, всё делает правильно, даже если со стороны это выглядит не очень правильным», — приводит слова Фукале «ВсеПроСпорт».

В активе 39-летнего Овечкина 39 матчей в нынешнем сезоне, в которых он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.

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