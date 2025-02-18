«Северсталь» передала благотворительному фонду сертификат на 250 тысяч рублей

«Северсталь» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:5) передала сертификат на 250 тысяч рублей в благотворительный фонд «Дорога к дому».
Во встрече с санкт-петербургской командой череповецкий клуб принял участие в традиционной для себя акции. Несколько сезонов команда проводит новогодние или предновогодние домашние встречи в альтернативной форме, в цветах спонсора ПАО «Северсталь». После окончания серии игровые майки продаются в фан-шопе, некоторые на аукционе. Все собранные средства клуб перечисляет в благотворительный фонд «Дорога к дому».
Фото: ХК «Северсталь»
Фото: ХК «Северсталь»
Фонд поддерживает неблагополучные семьи, семьи в трудных жизненных ситуациях, ведёт профилактику детской преступности и помогает развивать таланты. 18 февраля фонду исполняется 20 лет.
Отметим, что символическое вбрасывание перед встречей провела директор фонда Екатерина Фрыгина.
- 18 февраля 2025
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