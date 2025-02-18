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«Северсталь» передала благотворительному фонду сертификат на 250 тысяч рублей

«Северсталь» передала благотворительному фонду сертификат на 250 тысяч рублей
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«Северсталь» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:5) передала сертификат на 250 тысяч рублей в благотворительный фонд «Дорога к дому».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5)     1:1 Котляревский – 14:06 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5)     2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4)     2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4)     2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4)     3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)     3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)    

Во встрече с санкт-петербургской командой череповецкий клуб принял участие в традиционной для себя акции. Несколько сезонов команда проводит новогодние или предновогодние домашние встречи в альтернативной форме, в цветах спонсора ПАО «Северсталь». После окончания серии игровые майки продаются в фан-шопе, некоторые на аукционе. Все собранные средства клуб перечисляет в благотворительный фонд «Дорога к дому».

Фото: ХК «Северсталь»

Фото: ХК «Северсталь»

Фонд поддерживает неблагополучные семьи, семьи в трудных жизненных ситуациях, ведёт профилактику детской преступности и помогает развивать таланты. 18 февраля фонду исполняется 20 лет.

Отметим, что символическое вбрасывание перед встречей провела директор фонда Екатерина Фрыгина.

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