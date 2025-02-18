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«Ощущение, что в СКА он вообще не тренировался». Разин — о Рендуличе

«Ощущение, что в СКА он вообще не тренировался». Разин — о Рендуличе
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об игре нападающего Борны Рендулича, который пришёл в клуб из СКА.

— Насколько Рендулич влился в состав?
— Сложный вопрос. В этом сезоне многое не получалось у Акользина в нашей команде. Последовало предложение от СКА поменяться игроками. Я знал Рендулича давно, со времён «Витязя» и «Сочи». Но сейчас ощущение, что в СКА он вообще не тренировался. Никак не может поймать ритм игры. Но игрой с «Барысом» от него я доволен. Надеюсь, он себя найдёт. И наш коллектив хочет, чтобы он влился. За Акользина же я только рад, мы поблагодарили друг друга. Жалко с ним было расставаться, но у нас он застопорился на месте. Потому решили рискнуть и сделать обмен, — приводит слова Разина «Матч ТВ».

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