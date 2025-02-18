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Тренер «Ак Барса»: мы стали чаще пропускать голы из-за ошибок и невынужденных потерь

Тренер «Ак Барса»: мы стали чаще пропускать голы из-за ошибок и невынужденных потерь
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Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный поделился ожиданиями от грядущего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Татарстанское дерби пройдёт в Нижнекамске и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– В последних играх мы стали чаще пропускать голы из-за ошибок, невынужденных потерь. Дарим соперникам лёгкие голы, потом приходится отыгрываться, теряем концентрацию и целостность игры. Надо правильно сыграть в обороне, делаем на этом акцент. Во всех играх у нас достаточно моментов, голевых ситуаций, нужно их реализовывать. Если соперник отдаляется от нас, то такие голы позволят к нему приблизиться, сравнять счёт, а затем и победить. Надо сконцентрироваться при игре без шайбы.

– «Ак Барс» зачастую перебрасывает соперника, но чего не хватает? Везения?
– Последней передачи, последнего броска. Где-то нужны «черновые» голы, где-то — качественнее закрывать вратаря. Влияет совокупность факторов, — цитирует Тертышного пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» провёл 55 игр и на данный момент расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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