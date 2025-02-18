Легенда «Спартака» Борис Майоров прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Динамо»
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Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Динамо» (3:2 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук, Рашевский) – 25:33 (5x5) 1:1 Ружичка (Пашин) – 31:27 (5x5) 1:2 Уил (Гусев, Сикура) – 35:15 (5x5) 2:2 Филин (Мальцев, Беляев) – 55:35 (5x5) 3:2 Голдобин (Морозов, Орлов) – 62:14 (3x3)
«Молодцы! В принципе, игра была равная. Моментами преимущество было то у одной команды, то у другой. Может быть, концовку лучше провёл «Спартак», последние минут 10. А что касается овертайма, удача улыбнулась красно-белым», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Бо́льшую часть встречи «Динамо» вело в счёте, однако хозяева сравняли счёт за пять минут до сирены и одержали победу в овертайме. Победную шайбу в дополнительное время забросил Николай Голдобин.
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