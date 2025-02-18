Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Динамо» (3:2 ОТ).

«Молодцы! В принципе, игра была равная. Моментами преимущество было то у одной команды, то у другой. Может быть, концовку лучше провёл «Спартак», последние минут 10. А что касается овертайма, удача улыбнулась красно-белым», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Бо́льшую часть встречи «Динамо» вело в счёте, однако хозяева сравняли счёт за пять минут до сирены и одержали победу в овертайме. Победную шайбу в дополнительное время забросил Николай Голдобин.