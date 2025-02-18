Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о своей самой необдуманной покупке

Капитан ХК «Авангард» Дамир Шарипзянов рассказал о своей самой необдуманной покупке. Защитник в скором времени подпишет новый пятилетний контракт с омским клубом.

«Стараюсь обдумывать все покупки. Было много дорогих. Наверное, самая необдуманная – покупка сумки известного люксового бренда. В последний год в Америке я купил её перед отъездом. Давно её хотел. За всё это время я её раз 10 использовал. Не очень комфортной она оказалась. Сейчас просто лежит как сувенир. Продавать или отдавать неохота, пусть будет. На тот момент она стоила больше 200 тысяч рублей, наверное», – цитирует Шарипзянова Legalbet.

В период с 2013 по 2017 год защитник выступал за «Оуэн Саунд Аттак», «Онтарио Рейн» и «Манчестер Монархс». Текущий контракт 29-летнего хоккеиста истекает в конце сезона-2025/2026. Шарипзянов играет за «Авангард» с мая 2020 года, завоевав с командой Кубок Гагарина. В 56 матчах нынешнего сезона на счету защитника 43 (11+32) очка.