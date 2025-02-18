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Вратарь минского «Динамо» Демченко показал свой новый шлем в клубных цветах

Вратарь минского «Динамо» Демченко показал свой новый шлем в клубных цветах
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Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко показал свой новый шлем в клубных цветах. На передней части маски написано прозвище голкипера Vazza, а сбоку изображена эмблема белорусского клуба.

Фото: ХК «Динамо» Минск

Фото: ХК «Динамо» Минск

На счету 30-летнего Демченко 18 игр за «Адмирал» в текущем сезоне. В этих матчах он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,66. Ранее вратарь играл за «Авангард» и магнитогорский «Металлург». До перехода в стан «лис» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.

В середине сезона Демченко перешёл в «Динамо» и стал основным вратарём минского клуба. Голкипер провёл 17 встреч за минчан и одержал 10 побед с 93,1% отражённых бросков.

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