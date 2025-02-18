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Артём Михеев: сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно играть на вбрасываниях

Артём Михеев: сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно играть на вбрасываниях
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Нападающий московского «Динамо» Артём Михеев высказался об успешных действиях бело-голубых на вбрасываниях. В трёх из четырёх матчей с принципиальным соперником «Спартаком» «динамовцы» обыграли оппонента на вбрасываниях.

«Мы вбрасываниям всегда уделяем время на тренировках. Говорим, что их важно выигрывать. Сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно играть на вбрасываниях. Раньше это был Корбан Найт. С ним очень тяжело было бороться. Он праворукий, сильный, грамотно играл», – цитирует Михеева Legalbet.

Канадский нападающий Корбан Найт ранее выступал в КХЛ за омский «Авангард» и казахстанский «Барыс».

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