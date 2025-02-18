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Защитник сборной США Макэвой не сыграет в финальном матче Турнира четырёх наций с Канадой

Защитник сборной США Макэвой не сыграет в финальном матче Турнира четырёх наций с Канадой
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Защитник сборной США Чарли Макэвой не сыграет в финальном матче Турнира четырёх наций с Канадой. Как сообщает пресс-служба «Бостон Брюинз» игрок обороны получил повреждение в матче с канадской сборной (3:1) и пропустил встречу со Швецией (1:2).

Напомним, в матче со шведской сборной повреждение получил нападающий Брэди Ткачук. После первого периода стало известно, что капитан «Оттавы Сенаторз» больше не продолжал встречу.

Матч также пропустили форварды Мэттью Ткачук (травма нижней части тела) и Остон Мэттьюс (травма верхней части тела). Участие этих хоккеистов в финальной встрече с командой Канады ещё не подтверждено.

Финал Турнира четырёх наций между сборными США и Канады состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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