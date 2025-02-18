«Трактор» выпустил шуточный видеоролик о проблемах команды с вылетом из Хабаровска

Пресс-служба «Трактора» выпустила шуточный видеоролик о проблемах команды с вылетом из Хабаровска. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что один из игроков челябинской команды выдавил аварийную дверь при посадке в самолёт. Всю команду высадили из самолёта, и лишь после устранения неисправности спустя полтора часа «Трактору» удалось вылететь из Хабаровска.

Позднее пресс-служба «Трактора» объяснила ситуацию: «После матча с «Амуром» рейс с хоккейной командой «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких-то механических повреждениях самолёта речи не шло».

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.