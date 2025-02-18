Куинн Хьюз заменит Макэвоя в сборной США на финал Турнира четырёх наций с Канадой

Защитник Куинн Хьюз заменит травмированного игрока обороны сборной США Чарли Макэвоя на финальный матч Турнира четырёх наций с Канадой. Изначально Хьюз не смог принять участие в турнире из-за травмы. Защитник «Кэнакс» пропустил последние четыре встречи команды из-за травмы и не успел восстановиться к началу международного турнира.

25-летний Хьюз, выигравший «Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ в прошлом сезоне, лидирует в «Ванкувере» с 59 (14+45) очками в 47 играх в этом сезоне.

Макэвой получил повреждение во встрече с канадской сборной (3:1) и пропустил матч со Швецией (1:2). Финал Турнира четырёх наций между сборными США и Канады состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.