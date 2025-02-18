«Ванкувер» подписал новый контракт с нападающим Дрю О'Коннором

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что клуб согласовал условия с нападающим Дрю О'Коннором о продлении контракта на два года с кэпхитом в размере $ 2,5 млн. Форвард по ходу сезона пришёл в канадский клуб из «Питтсбурга» в результате обмена.

«Дрю действительно произвёл хорошее первое впечатление с тех пор, как присоединился к нашей команде. Нам нравятся его сочетание габаритов, скорости и способности входить в форчекинг и обращаться с шайбой. Наши сотрудники также уверены, что могут помочь Дрю вывести свою игру на новый уровень», — цитирует Альвина пресс-служба канадского клуба.

26-летний О'Коннор принял участие в 57 играх в этом сезоне, разделив их между «Питтсбургом» и «Ванкувером», набрав 18 (8+10) очков и 22 минуты штрафа. Всего в НХЛ форвард провёл 214 встреч НХЛ за пять сезонов, набрав 68 (32+36) очков и 60 минут штрафа.