Генменеджер сборной США пригласил Трампа посетить матч с Канадой на Турнире четырёх наций

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин пригласил президента Дональда Трампа посетить финальный матч с Канадой на Турнире четырёх наций.

«Канада — США — это огромное соперничество в хоккее. Я думаю, что в этом есть небольшой политический подтекст. Просто сейчас такое время. Думаю, что в прошлом матче наши ребята использовали это как вдохновение. Если вы позволите этому взять над вами верх, то у вас будут проблемы.

Мы были бы рады, если бы президент Трамп присутствовал на финальной встрече. У нас полный зал гордых американских игроков, тренеров и персонала. Мы просто пытаемся представить нашу страну наилучшим образом», — цитирует Герина. Daily Mail.

Пока неизвестно, согласится ли Трамп, но с момента своего вступления в должность в январе он посетил несколько громких спортивных мероприятий. Он присутствовал на Суперкубке в Новом Орлеане, а на прошлой неделе был на Дейтоне-500.

Финал Турнира четырёх наций между сборными США и Канады состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.