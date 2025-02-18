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Генменеджер сборной США пригласил Трампа посетить матч с Канадой на Турнире четырёх наций

Генменеджер сборной США пригласил Трампа посетить матч с Канадой на Турнире четырёх наций
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Генеральный менеджер сборной США Билл Герин пригласил президента Дональда Трампа посетить финальный матч с Канадой на Турнире четырёх наций.

«Канада — США — это огромное соперничество в хоккее. Я думаю, что в этом есть небольшой политический подтекст. Просто сейчас такое время. Думаю, что в прошлом матче наши ребята использовали это как вдохновение. Если вы позволите этому взять над вами верх, то у вас будут проблемы.

Мы были бы рады, если бы президент Трамп присутствовал на финальной встрече. У нас полный зал гордых американских игроков, тренеров и персонала. Мы просто пытаемся представить нашу страну наилучшим образом», — цитирует Герина. Daily Mail.

Пока неизвестно, согласится ли Трамп, но с момента своего вступления в должность в январе он посетил несколько громких спортивных мероприятий. Он присутствовал на Суперкубке в Новом Орлеане, а на прошлой неделе был на Дейтоне-500.

Финал Турнира четырёх наций между сборными США и Канады состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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