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Нефтехимик — Ак Барс, результат матча 18 февраля, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Нефтехимику» в принципиальном дерби
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Победу в принципиальном дерби одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Брюквин (Петров, Леонтьев) – 03:01 (5x5)     2:0 Профака (Белозёров, Барбер) – 06:29 (5x4)     2:1 Петан (Семёнов) – 17:57 (5x5)     2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский) – 25:05 (5x5)     3:2 Хоружев (Ди) – 39:41 (4x5)    

Уже к седьмой минуте встречи «Нефтехимик» повёл со счётом 2:0 — отличились Владимир Брюквин и Лука Профака. Также форвард нижнекамской команды Жан-Себастьен Ди не смог реализовать буллит. Вторая половина первого периода прошла в атаках казанской команды, которая смогла сократить отставание в счёте благодаря голу Ника Петана. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Никиты Дыняка «Нефтехимик» ответил заброшенной шайбой в меньшинстве в исполнении Никиты Хоружева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Ак Барс» проиграл четвёртый матч кряду и упустил шанс оформить выход в плей-офф.

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