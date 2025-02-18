«Ак Барс» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Нефтехимику» в принципиальном дерби

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Победу в принципиальном дерби одержали хозяева со счётом 3:2.

Уже к седьмой минуте встречи «Нефтехимик» повёл со счётом 2:0 — отличились Владимир Брюквин и Лука Профака. Также форвард нижнекамской команды Жан-Себастьен Ди не смог реализовать буллит. Вторая половина первого периода прошла в атаках казанской команды, которая смогла сократить отставание в счёте благодаря голу Ника Петана. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Никиты Дыняка «Нефтехимик» ответил заброшенной шайбой в меньшинстве в исполнении Никиты Хоружева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Ак Барс» проиграл четвёртый матч кряду и упустил шанс оформить выход в плей-офф.