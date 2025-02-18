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Легенда «Спартака» Майоров прокомментировал примирение с Якушевым после 25 лет ссоры

Легенда «Спартака» Майоров прокомментировал примирение с Якушевым после 25 лет ссоры
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Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров прокомментировал примирение с Александром Якушевым после 25 лет ссоры. Оба легендарных советских игрока приняли участие в символическом вбрасывании перед матчем «Спартака» и московского «Динамо» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук, Рашевский) – 25:33 (5x5)     1:1 Ружичка (Пашин) – 31:27 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Сикура) – 35:15 (5x5)     2:2 Филин (Мальцев, Беляев) – 55:35 (5x5)     3:2 Голдобин (Морозов, Орлов) – 62:14 (3x3)    

«Не хотел бы говорить много о личном. Но хочу сказать руководству «Спартака» спасибо за поддержку, за идею совместного вбрасывания, за долгие продуктивные разговоры. Команда сейчас развивается, клуб готов решать серьёзные задачи, и мы все, спартаковцы, должны объединиться ради достижения нашей цели», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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