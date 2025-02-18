Легенда «Спартака» Майоров прокомментировал примирение с Якушевым после 25 лет ссоры

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров прокомментировал примирение с Александром Якушевым после 25 лет ссоры. Оба легендарных советских игрока приняли участие в символическом вбрасывании перед матчем «Спартака» и московского «Динамо» (3:2 ОТ).

«Не хотел бы говорить много о личном. Но хочу сказать руководству «Спартака» спасибо за поддержку, за идею совместного вбрасывания, за долгие продуктивные разговоры. Команда сейчас развивается, клуб готов решать серьёзные задачи, и мы все, спартаковцы, должны объединиться ради достижения нашей цели», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.